فريق إسرائيلي يشارك برالي داكار بالسعودية.. ومواطن سعودي: أتمنى تطبيع العلاقات

الشرق الأوسط
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فريق إسرائيلي يشارك في رالي داكار بالسعودية.. ومواطن سعودي: أتمنى تطبيع العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، مشاركة فريق إسرائيلي في سباق رالي داكار، الذي نظمته المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 15 يناير كانون الثاني الجاري.

وعلَق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، في تويتر، قائلا إن "الرياضة بمعزل عن السياسة"، مُعتبراً السماح بتنافس فريق إسرائيلي في رالي داكار بأنه "لفتة جميلة" من السعودية "عسى أن تكون فاتحة خير للمزيد من اللقاءات الرياضية".

وأرفق الحساب بتغريدته صورة لما قال إنه "الفريق الإسرائيلي مع العلم السعودي".

ونشر الحساب مقطع فيديو آخر، ذكر أنه يُظهر مواطن سعودي في حديث مع قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية. وخلاله قال هذا الشخص: "سعدت بقراءة خبر مشاركة وفد من إسرائيل في رالي داكار في السعودية، وأتمنى أن يكون في القريب العاجل تطبيع للعلاقات".

ولا توجد علاقات رسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "I24 News" الإسرائيلية، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 9 متسابقين شاركوا في فعاليات النسخة 43 من رالي داكار في السعودية رُغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى المملكة.

وعقد السباق في أوروبا وأفريقيا في الفترة من 1979 إلى 2007، لكن تم نقله إلى أمريكا الجنوبية، ثم الشرق الأوسط في 2020 بعد أن تم إلغاء حدث 2008 بسبب مخاوف أمنية.

وهناك خمس فئات رئيسية للمركبات في رالي داكار، مثل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدراجات الرباعية.

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