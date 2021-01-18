نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، مشاركة فريق إسرائيلي في سباق رالي داكار، الذي نظمته المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 15 يناير كانون الثاني الجاري.

وعلَق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، في تويتر، قائلا إن "الرياضة بمعزل عن السياسة"، مُعتبراً السماح بتنافس فريق إسرائيلي في رالي داكار بأنه "لفتة جميلة" من السعودية "عسى أن تكون فاتحة خير للمزيد من اللقاءات الرياضية".

وأرفق الحساب بتغريدته صورة لما قال إنه "الفريق الإسرائيلي مع العلم السعودي".

الرياضة بمعزل عن السياسة. لفتة جميلة من المملكة العربية السعودية فتح الباب امام مشاركة فريق اسرائيلي في مسابقة داكار، عسى ان تكون فاتحة خير للمزيد من اللقاءات الرياضية. في الصورة: الفريق الإسرائيلي مع العلم السعودي @guy_telaviv https://t.co/uBUbJOkHLu

ونشر الحساب مقطع فيديو آخر، ذكر أنه يُظهر مواطن سعودي في حديث مع قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية. وخلاله قال هذا الشخص: "سعدت بقراءة خبر مشاركة وفد من إسرائيل في رالي داكار في السعودية، وأتمنى أن يكون في القريب العاجل تطبيع للعلاقات".

ولا توجد علاقات رسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

مواطن سعودي في حديث مع قناة "كان" الإسرائيلية: "سعدت بقراءة خبر مشاركة وفد من إسرائيل في رالي داكار في السعودية واتمنى أن يكون في القريب العاجل تطبيع للعلاقات". @kaisos1987 @guy_telaviv @guy_telaviv https://t.co/IGAcRIdYW5

وفي وقت سابق، أفادت قناة "I24 News" الإسرائيلية، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 9 متسابقين شاركوا في فعاليات النسخة 43 من رالي داكار في السعودية رُغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى المملكة.

وعقد السباق في أوروبا وأفريقيا في الفترة من 1979 إلى 2007، لكن تم نقله إلى أمريكا الجنوبية، ثم الشرق الأوسط في 2020 بعد أن تم إلغاء حدث 2008 بسبب مخاوف أمنية.

وهناك خمس فئات رئيسية للمركبات في رالي داكار، مثل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدراجات الرباعية.