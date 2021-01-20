حساب السفير الأمريكي لإسرائيل يغير تعريفه ليشمل الضفة الغربية وغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غيَر حساب السفير الأمريكي إلى إسرائيل في تويتر، النبذة التعريفية له ليصبح "سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل والضفة العربية وقطاع غزة"، بعد وقت وقصير من تولي الإدارة الأمريكي الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن مهام عملها رسمياً.

ويتبع الحساب السفارة الأمريكية. وكان يكتفي في السابق بتعريف من يتولى أمورها بأنه "سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل".

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Credit: Twitter

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Credit: Twitter

وخلال جلسة التصديق على توليه منصبه في مجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، إن بايدن يرى أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل هو حل الدولتين بوجود دولة للفلسطينيين، رغم استبعاده تحقق ذلك على المدى القصير.

وإبان حكمه، أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس في ديسمبر كانون الأول 2017، وسط انتقادات فلسطينية ودولية.

وإلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوائل قادة العالم الذين هنأوا بايدن بتوليه الرئاسة، في وقت سابق الأربعاء.

وأعرب عباس عن آماله في أن يساعد تولي بايدن مهام منصبه في إعادة إطلاق عملية السلام التي تجمدت منذ سنوات.