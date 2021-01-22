دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إسقاط طائرة عبرت الحدود من لبنان، الجمعة.

وكتب المتحدث، في حسابه عبر تويتر، أن قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت "مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث".

ويعد عبور طائرات مُسيرة من لبنان الحدود أمراً نادر الحدوث.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي صادر طائرة مسيرة كانت تستخدم في تصوير أغنية مناسبة ذكرى "حرب تموز 2006"، أو حرب لبنان الثانية، التي دامت 34 يوماً.

وقالت الوكالة الوطنية آنذاك إن الطائرة كانت تحلق في محلة بانوراما على طريق عديسة، في محاذاة الجدار الحدودي الفاصل، قبل قيام القوات الإسرائيلية بإنزال المسيرة وسحبها.