دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردَت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، على تقارير إعلامية حول تعليق الدنمارك دخول رحلات الطيران القادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها بشكل مؤقت.

كانت الدنمارك أعلنت تعليق الرحلات القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام، بداية من الليلة، نظراً لشكوك حول موثوقية فحص فيروس كورونا الجديد المسبق الذي يجرى قبل الرحلات الجوية.

وقال مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإماراتية، فيصل لطفي، إن كل المراكز المعتمدة في البلاد تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن مسؤول الخارجية الإماراتية قوله إنه يجري حالياً التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين.

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني انغلبرشت، في بيان لوزارته: "رأينا في الماضي تحورات قدمت من دبي ولا يمكننا تجاهل مثل هذه الشكوك.. وعليه كل الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة ستعلّق لخمسة أيام".

وتابع الوزير الدنماركي أن هذا الإجراء سيتم "حتى التمكن من التحقيق بالمسألة بصورة متمعنة والتأكد من أن الفحص السلبي المطلوب بالفعل فحص حقيقي يجرى بطريقة سليمة".