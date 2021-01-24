نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انطلق، الأحد، الاجتماع الخامس للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين اليمنيين في العاصمة الأردنية عمان، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وقال البيان الأممي: "اللجنة تستأنف المناقشات بين أطراف النزاع في اليمن لبحث الإفراج عن مزيد من المعتقلين عقب الإفراج عن 1065 معتقلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

خلال الاجتماع، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث: "أحث الأطراف على إعطاء الأولوية في مناقشاتهم للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال المحتجزين وكذلك جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم النساء. كما أحث الطرفين على مناقشة والاتفاق على أسماء خارج قوائم اجتماعات عمان للوفاء بالتزام ستوكهولم بالإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع في أقرب وقت ممكن".

وتجمع اللجنة بين أطراف النزاع في اليمن، ويشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يشهد اليمن حربًا أهلية منذ سنوات طويلة، ودخل تحالف مدعوم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في قتال مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وهم منظمة سياسية وعسكرية شيعية من شمال اليمن.

وأودى الصراع بحياة الآلاف من المدنيين وأغرق البلاد في أزمة إنسانية.

ويوم الجمعة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، إن الوزارة بدأت مراجعة لقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وهي خطوة سريعة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن التي تم تنصيبها حديثًا، وتفحص واحدة من أكثر الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بعد أن أعلن القرار قبل أقل من أسبوعين من مغادرته، مع دخول التعيين حيز التنفيذ قبل يوم واحد فقط من تنصيب بايدن الأربعاء الماضي.