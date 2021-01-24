نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

ما هي تأثيرات اتفاقات الإمارات وإسرائيل على الأعمال التجارية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها لدى الإمارات، الأحد، تزامنا مع مصادقة أبوظبي صادق على إنشاء سفارة لها في تل أبيب، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان بثته عبر تويتر: "اُفتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان أن "السفارة ستعمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين"، مُعتبراً أنها "خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات".

افتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم باعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ستعمل السفارة على تعزيز العلاقات بين الدولتين. هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/RMwC3pRrzd

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة الإماراتية، الأحد، أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك في أولى اجتماعات مجلس الوزراء الإمارات في عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بينهما في أغسطس/آب 2020، ثم جرى توقيعه في واشنطن في منتصف سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وآنذاك، وقعت البحرين اتفاقا مماثلا.