الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع المغرب

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نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

بعد المغرب.. هل تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل في أيام ترامب الأخيرة؟

زعيم جبهة البوليساريو يعلن نهاية 29 عاماً من وقف إطلاق النار مع المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على اتفاق تطبيع العلاقات مع المغرب، بعد مرور ما يزيد عن شهر منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توصل الجانبين إليه.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر تويتر، إن "الحكومة صادقت اليوم على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب".

وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هنأ في بداية اجتماع الحكومة العاهل المغربي الملك محمد السادس على تعاون البلدين في مجالات الطيران والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" في تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه سيجري طرح الاتفاقية على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للمصادقة عليها.

في حين "من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في (العاصمة المغربية) الرباط في الأيام المقبلة".

مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق قبل قليل على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وستُطرح الاتفاقية لاحقا على الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) للمصادقة عليها. من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة https://t.co/GRUtvTXGZ8

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

ومع إعلان ترامب أصبح المغرب رابع دولة عربية تعلن عزمها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وحينها، كشف ترامب توقيعه إعلان بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.

ويشار إلى أن المغرب لم يحصل على اعتراف دولي بسيادته على كامل أراضي الصحراء المغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو بحقها سكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم والاستقلال، بينما أعلنها الملك الراحل محمد الخامس تابعة لسيادة المغرب، بعد "المسيرة الخضراء" المُتجهة للمنطقة بدعم منه، للمطالبة بمغادرتها من جانب القوات الإسبانية.