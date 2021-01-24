حكومة الإمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

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نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الإماراتية، الأحد، أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في أولى اجتماعات مجلس الوزراء الإمارات في عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وكانت المصادقة على إنشاء سفارة في تل أبيب ضمن قرارات أخرى اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

وفيما يلي القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية:

اعتماد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لتحفيز القطاع المالي والمصرفي في الدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.

اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.

تشكيل مجلس الإمارات للسياحة برئاسة الدكتور أحمد بالهول، لتحقيق التكامل ودعم جهود كافة الهيئات والدوائر المحلية.

تطوير إطار عمل يحدد أولويات الإمارات في تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج من خلال اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري.

المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل.

تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمدة 3 سنوات، برئاسة عبدالله ناصر السويدي وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

اعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.