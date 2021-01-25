بعد التقارب الأخير.. قطر تعلن موقفها من استهداف الرياض

ما دوافع المصالحة الخليجية وهل لإيران تأثير على ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دولة قطر، الإثنين، موقفها من حادثة اعتراض وتدمير مقذوف جوي كان في طريقه إلى الرياض، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعدها عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت الوزارة القطرية قائلة في بيانها: "وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب"، حسب تعبيرها.

وكان قد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد في أجواء العاصمة السعودية، الرياض.

ومن المرجح أن يكون قد أُطلق "الهدف المعاد" من اليمن عبر جماعة الحوثيين، وذلك تزامنا مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مراجعة تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثي" منظمة إرهابية.

وكانت قد دانت الولايات المتحدة، الأحد، القصف الصاروخي على العاصمة السعودية الرياض، صباح السبت الماضي.