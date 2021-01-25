دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق إلى وضع الجامعة العربية والوضع العربي وأهمية بث دماء وروح سياسية جديدة.

وتضع المصلحة العربية العامة في المقام الأول، وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم!

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "وتضع المصلحة العربية العامة في المقام الأول، وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم!"

وتابع قائلا: "وكلنا ندرك ما يعاني منه الوضع العربي من تآكل مستمر بات يهدد دولنا بأزمات مستفحلة عاماً بعد عام. فلا بد والحال هذه من بث دماء وروح وسياسات جديدة في الجامعة العربية تكون مبنية على فلسفة مستقلة عن تفاصيل السياسات الفردية للدول الأعضاء في الجامعة.."

وأضاف: "سبق أن تحدثت في قضية الحاجة الملحة لإصلاح وضع الجامعة العربية. فإذا قدر الله عز وجل وتحقق الأمل في أن يكون هناك في الأيام والأسابيع القادمة توجه جاد لإعادة بناء مجلس التعاون الخليجي بشكل ينهي الانقسام ويؤطر العلاقة بين دوله".