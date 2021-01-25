دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تغريدة للناشطة اليمنية، توكل كرمان، حول "ثورة 25 يناير" ردود فعل واسعة ومتباينة على موقع تويتر، الإثنين، وذلك في الذكرى العاشرة لهذا الحراك.

وكتبت كرمان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "كانت ٢٥ يناير اعظم ثورة عرفتها مصر عبر تاريخها، تم تقويض مكتسباتها والانقلاب عليها بتآمر إقليمي وصمت ومباركة عالمية"، حسب تعبيرها.

واضافت الناشطة اليمنية قائلة: "والأكيد أن هناك جولة قادمة من الثورة، ستطوي حكم العسكر، وتعبر بمصر الى مصاف الدول الحرة والقوية والمستقلة والمستقرة. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر"، حسب قوله.

كانت ٢٥ يناير اعظم ثورة عرفتها مصر عبر تاريخها، تم تقويض مكتسباتها والانقلاب عليها بتآمر إقليمي وصمت ومباركة عالمية، والأكيد أن هناك جولة قادمة من الثورة، ستطوي حكم العسكر، وتعبر بمصر الى مصاف الدول الحرة والقوية والمستقلة والمستقرة. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر https://t.co/GpJPkbyjbm

وأثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة، وانقسم المغردون بين مؤيد لوجهة نظر كرمان ومعارض لها، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على هذه التغريدة:

@TawakkolKarman الظلم لا يدوم و إن طال.

@TawakkolKarman ثورة برنارد هنري ليفي أعتقد إنك تعرفيه وامرك مفضوح واي واحد يمكن تعرف عليه وهذا إسمه في التغريدة

@TawakkolKarman في تلك الاثناء قد تأكد الشعب المصري الشجاع أن من سرق السلطة هم الاخوان وقد قاموا بما يجب أن يحدث فقد طردوهم من ذلك الحكم . https://t.co/LZuRUPupLs