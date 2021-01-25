توكل كرمان تثير ردود فعل واسعة بسبب تغريدة حول "ثورة 25 يناير".. فكيف جاءت التعليقات؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
توكل كرمان تثير ردود فعل واسعة بسبب تغريدة حول "ثورة 25 يناير".. فكيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تغريدة للناشطة اليمنية، توكل كرمان، حول "ثورة 25 يناير" ردود فعل واسعة ومتباينة على موقع تويتر، الإثنين، وذلك في الذكرى العاشرة لهذا الحراك.

وكتبت كرمان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "كانت ٢٥ يناير اعظم ثورة عرفتها مصر عبر تاريخها، تم تقويض مكتسباتها والانقلاب عليها بتآمر إقليمي وصمت ومباركة عالمية"، حسب تعبيرها.

واضافت الناشطة اليمنية قائلة: "والأكيد أن هناك جولة قادمة من الثورة، ستطوي حكم العسكر، وتعبر بمصر الى مصاف الدول الحرة والقوية والمستقلة والمستقرة. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر"، حسب قوله.

وأثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة، وانقسم المغردون بين مؤيد لوجهة نظر كرمان ومعارض لها، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على هذه التغريدة:

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.