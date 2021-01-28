الإمارات ترد على إعلان إدارة بايدن مراجعة بيعها أسلحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن مراجعة صفقات بيع أسلحة لها بالإضافة إلى السعودية مؤكدا أن هذه الخطوة كانت "متوقعة".

جاء ذلك في بيان نشرته سفارة الإمارات في أمريكا، قال فيه العتيبة: "ستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفا أنه "وكما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. وتحديدا حزمة F-35 (طائرات مقاتلة) وهي أكثر بكثير من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك".

واستطرد السفير الإماراتي بأمريكا لافتا إلى أن الأسلحة ستلعب "دورا رادعا"، قائلا: "كالولايات المتحدة، فهي (الأسلحة) تسمح للإمارات بالمحافظة على رادع قوي للعدوان بصورة متوازية مع الحوار الجديد والتعاون الأمني​​، فإنه يساعد في طمأنة الشركاء الإقليميين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد على أن الوزارة تراجع مبيعات الأسلحة المعلقة بعد أن ذكرت شبكة CNN أن الإدارة الجديدة أوقفت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنها تجري مراجعة أوسع للاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي أبرمتها إدارة دونالد ترامب.

وقال بلينكن، في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية: "بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة، فمن المعتاد في بداية أي إدارة مراجعة أي مبيعات مُعلقة، للتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويدفع سياستنا الخارجية إلى الأمام.. هذا ما نقوم به في هذه اللحظة".