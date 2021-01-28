بمشاركة وحدات برية وحرس الرئاسة.. شاهد تدريب عسكري إماراتي أمريكي

الشرق الأوسط
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لقطة من التدريبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرت وحدات من القوات الإماراتية والبحرية الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو من التدريبات العسكرية بتعليق قالت فيه: "التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والذي يأتي ضمن سلسلة تمارين مبرمجة نفذتها وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الامريكية بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين".

وفي تغريدة منفصلة نشرت الدفاع الإماراتية صورا من التدريبات قائلة: "يأتي التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لرفع القدرات القتالية والجاهزية على تنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي والتدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية".

وأعادت القيادة المركزية للجيش الأمريكية نشر مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر.

وفي سياق منفصل، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيانا عقّبت فيه على الدوريات الجوية التي تنفذها قاذفات قنابل من طراز B52 ومقاتلات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة على أنها تظهر القوة الجوية وقدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية في جميع أنحاء العالم لردع هجمات محتملة.

 

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لقطة من التدريبات
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