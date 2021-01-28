بمشاركة وحدات برية وحرس الرئاسة.. شاهد تدريب عسكري إماراتي أمريكي

نشر الخميس ، 28 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرت وحدات من القوات الإماراتية والبحرية الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والذي يأتي ضمن سلسلة تمارين مبرمجة نفذتها وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الامريكية بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين https://t.co/hgODndAzMm

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو من التدريبات العسكرية بتعليق قالت فيه: "التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والذي يأتي ضمن سلسلة تمارين مبرمجة نفذتها وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الامريكية بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين".

يأتي التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لرفع القدرات القتالية والجاهزية على تنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي والتدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية https://t.co/HBUUh6kmLR

وفي تغريدة منفصلة نشرت الدفاع الإماراتية صورا من التدريبات قائلة: "يأتي التمرين العسكري المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لرفع القدرات القتالية والجاهزية على تنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي والتدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية".

وأعادت القيادة المركزية للجيش الأمريكية نشر مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر.

تنويه: ورد في البيان السابق ان "قاعدة باركسدايل الجوية" تقع في لوس أنجلوس، ولكنها تقع في لويزيانا. نعتذر عن هذا الخطأ. https://t.co/CpxF3rPBT3

وفي سياق منفصل، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيانا عقّبت فيه على الدوريات الجوية التي تنفذها قاذفات قنابل من طراز B52 ومقاتلات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة على أنها تظهر القوة الجوية وقدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية في جميع أنحاء العالم لردع هجمات محتملة.