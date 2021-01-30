دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أيام من نفيها ربط القضيتين معا، رأت إيران أن إفراج كوريا الجنوبية عن أموالها المجمدة سيساهم بالإفراج عن الناقلة التابعة لسيؤول التي اختطفتها إيران.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، إن "إفراج كوريا الجنوبية عن أصول طهران المجمدة لديها سيترك تأثيرات ايجابية على الجهاز القضائي في العمل على الافراج عن سفينتها المحتجزة في مياه الخليج"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء جمع ذو النوري مع مساعد وزير الخارجية الكوري، سونغ يونغ، والذي أضاف فيه قائلا: "رغم الوعود التي قطعها المسؤولون الكوريون بهذا الصدد عدّة مرات لكنهم وللاسف لم يتخذوا أية خطوات ومن الضروري التوصل الى نتائج مرضية حول هذا الموضوع"، حسب قوله.

ورغم هذه التصريحات، إلا أن ذو النوري أكد أن بلاده اختطفت الناقلة لأسباب تتعلق بمشاكل تقنية وبيئية مشيرا إلى ألا صلة بين الاختطاف وتجميد الأصول وأكد أن السلطة القضائية هي التي تتولى قضية الناقلة، حسبما نقلت فارس.

وكان قد رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قبل أسبوع تقريبا الاتهام الموجه لسلطات بلاده باختطاف الناقلة الكورية الجنوبية كورقة ضغط على سيؤول للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها، لكنه اشتكى في الوقت نفسه من عدم وفاء الكوريين بوعودهم في هذا الصدد وأكد أن المباحثات معهم لم تأت بالنتائج المرجوة، حسب قوله.