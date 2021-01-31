الصومال: انفجار سيارة أمام فندق يقصده مسؤولون حكوميون في مقديشيو

نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- قالت الشرطة الصومالية إن قوات الأمن تقاتل مسلحين لإنهاء حصار على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد.

وأكد قائد بالشرطة الصومالية أحمد حسن، لشبكة CNN، أن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة فندق أفريك، وأعقبها إطلاق نار سمع داخل الفندق.

وقال حسن إن الحادث وقع حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي (9 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

وأضاف حسن أن مسلحين يشتبه في أنهم من حركة الشباب تمكنوا من الوصول إلى المبنى بعد انفجار السيارة المفخخة عند البوابة.

وذكرت الشرطة أن هناك عملية جارية لإنقاذ أشخاص من داخل الفندق. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك خسائر.

كما أن سبب الهجوم غير واضح، لكن حسن قال إن قائدًا عسكريًا كبيرًا كان داخل الفندق وقت الهجوم. وقال إن مسؤولين عسكريين كبار ومشرعين آخرين كانوا داخل الفندق.

ويتردد على الفندق أعضاء البرلمان والسياسيون والمسؤولون الأمنيون، لكن ليس الأجانب.

يوجد خارج الفندق نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية المؤدية إلى المطار وقاعدة هالان، التي تضم البعثات الغربية، بما في ذلك السفارة الأمريكية.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم من خلال بيان بثته إذاعة الأندلس، قناتها الناطقة بلسانها، على الرغم من عدم تمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.