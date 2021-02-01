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نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلق الجيش السعودي، الأحد، مناورات تدريب "رماح النصر" الجوي الأول من نوعه في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن التمرين انطلق في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي "كأول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه" من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، في مارس/أذار 2019.

وأضافت الوكالة أن التمرين يسهم في تطوير قدرات القوات السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشتركز

كما تسعى السعودية إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة لجانب المناورات، بينها مقاتلات حربية ومعدات للدفاع الجوي.

#فيديو_الدفاع إنطلاق مناورات تمرين #مركز_الحرب_الجوي الأول (رماح النصر-1) بالقطاع الشرقي. https://t.co/NxdVVxtHQ3