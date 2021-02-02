نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على ملف تطبيع عدد من الدول الإقليمية لعلاقاتها مع إسرائيل، قائلا إنهم "يخاطرون بأمنهم" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لظريف مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "اعتقد أن هذه الدول كان لديها علاقات مع إسرائيل منذ سنوات عديدة إن لم يكن عقودا وكانت هذه العلاقات سرية نوعا ما، وفي سبيل إهداء الرئيس ترامب منفعة ليلة الانتخابات قدموا له هذه الهدية.."

وتابع قائلا: "اعتقد انهم يخاطرون بأمنهم، لن يحصلوا على أي أمن من إسرائيل، يخاطرون بأمنهم عبر إحضار إسرائيل إلى المعادلة الأمنية الإقليمية".

وأضاف: "كنا واضحين حول نيتنا العيش بسلام مع جيراننا ومددنا يد الصداقة لجيراننا وللأسف رفضوا هذه اليد مرارا على أمل مقاتلة إيران حتى آخر جندي أمريكي، هذه الأمنية لم تتحقق في عهد ترامب ولن تتحقق ابدا.."