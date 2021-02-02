دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تعليق الدخول إلى أراضيها لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من 20 دولة اعتبارا من الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تصريحات لمصدر مسؤول في الداخلية أكد فيها تعليق "السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021م"، حسب قوله.

وأشار المصدر إلى ان هذه الخطوة تأتي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد وتطبيقا للإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة.

وشملت الدول كل من: الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، ويشمل الحظر كل من مر بهذه الدول قبل القدوم إلى السعودية، وفقا لواس.