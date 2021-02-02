دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ظهرت الطفلة ابتهاج البالغة من العمر 15 عاما في مقابلة ألقت فيها الضوء على ما تعرضت له من تعنيف على يد والدها وذلك بعد التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وتداول وسم "معنفة جازان".

"ابتهاج" #معنفه_جازان : والدي بدأ تعنفي منذ 8 سنوات، وكنت أخبر والدتي بما أتعرض له #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية https://t.co/gPa21Fh30r

جاء ذلك في مقابلة أجرتها ابتهاج على قناة روتانا خليجية، حيث قالت: "التعنيف كان جسدي ولفظي والتعمد بضرب رأسي لعدم وجود الآثار حتى لا يروا أي آثار في جسمي وقطع شعري.."

الضربات كانت مُركزة على الرأس لإخفاء الأدلة.. "ابتهاج" #معنفه_جازان تروي لياهلا تفاصيل مؤلمة لقصة تعنيفها على يد والدها #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية https://t.co/QS5duqulVj

وحول منذ متى بدأ التعنيف، قالت ابتهاج: "من عمري 8 أو 7 سنوات والآن عمري 15 سنة.. كنت أخبر والدتي بكل ما يحصل كانت توديني حقوق الإنسان توديني الحماية توديني الشرطة وهذا كله لم يفيد.. أنا في منزل والدتي والتعامل جيد جدا الحمد لله انا رزقت بأم عظيمة جدا.."

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت تقارير حول هذه الواقعة، حيث ذكرت صحيفة سبق أن "النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على شخص، بعد توافر الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة تعنيف ابنته في مدينة جازان، في إجراء يأتي بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا عن تعرض طفلة للتعنيف من والدها"؛ موضحًا أن "النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحقه".