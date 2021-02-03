أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، لوكالة أنباء "إرنا" الحكومية، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تتلقى إيران 4.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا من خلال مبادرة توزيع لقاح فيروس كورونا العالمية التي تبدأ هذا الشهر.

وقال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، الشهر الماضي، إنه لا يثق في لقاحات فيروس كورونا التي تنتجها الدول الغربية، ودعا المسؤولين إلى حظر دخول تلك اللقاحات إلى البلاد.

وتم تطوير لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وقال نمكي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية: "سياسة إيران هي، أولاً، أن اللقاح المسجل يجب أن يكون قد تم تسجيله واستهلاكه في عدد معقول من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يكون قد اجتاز التجربة الإكلينيكية الثالثة للمراحل خارج الحدود".

وإيران جزء من المبادرة العالمية "كوفاكس"، التي تأسست بعد بدء الوباء بهدف توزيع ما يقرب من ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 على الدول الأقل نمواً.

ووافقت إيران، الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات، على لقاح سبوتنيك - في الروسي في يناير/كانون الثاني، وأعلنت عن خطط لتطوير لقاح محلي الصنع.