دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شتائم عندما كان يجري اتصالا هاتفياً مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، حسبما أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر الشبكات الاجتماعية.

وقتها، ظهر عسَاف وهو ينصت إلى عباس خلال تواجده في منطقة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الشمالية بشمال شرق الضفة الغربية، حسب الفيديو المتداول.

في حين تردد صوت عباس في خلفية المشهد، وهو قول: "وليد يعطيك العافية، ألعن أبوهم.. احنا معكم، وأعيدوا بناءها مرة واثنين وثلاثة ومش هانسكت".

كانت تقارير إخبارية قالت إن قوات من الجيش الإسرائيلي هدمت خياماً ومساكن خاصة بالتجمع البدوي في منطقة حمصة الفوقا.

وقال وليد عسَاف: "خطة ضم الأغوار الشمالية ستفشل مثلما أفشلت صفقة القرن". وقاطعه عباس قائلا: "زي ما راح ترامب هيروح غيره".

وسبق أن وجَه محمود عباس شتائم في مناسبات مختلفة مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مشروع قانون للكنيست بموجبه تعتزم إسرائيل وضع منطقة الأغوار الشمالية تحت سيادتها.