أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تبادر برفع العقوبات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حسب مقطع من مقابلة لبرنامج Face the Nation عبر قناة CBS، صباح الأحد.

وحين مذيعة CBS نورا أودونيل: "هل سترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات؟"، سريعًا أجاب بايدن: "لا"، ثم أومأ برأسه مؤكدًا عندما سألته أودونيل ما إذا كان يتعين على إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لم تسنح له الفرصة بعد للاتصال بالرئيس الصيني شي جينغ بينغ، مضيفا أنه لا يوجد سبب لعدم الاتصال به.

وأضاف بايدن أن زعيم الصين ليس قدر ضئيل من الديمقراطية، لكنه "ذكي للغاية وصعب للغاية".

وتابع: "لكن السؤال هو - لقد قلت له طوال الوقت، لسنا بحاجة إلى صراع، ولكن ستكون هناك منافسة".

وحول العلاقة بين البلدين، قال بايدن: "لن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب. سنركز على قواعد اللعب الدولية".

NEW: In an interview with @CBSEveningNews, @POTUS tells @NorahODonnell the US will not lift sanctions against Iran unless the country stops enriching uranium: "Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?” “No,” Biden says https://t.co/IXegtuw2y1

وجرى تسجيل المقابلة مع بايدن يوم الجمعة، فيما قال اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق الأحد، إن الطرف الذي يملك الحق في وضع شرط لعودة الاتفاق النووي هو إيران فقط، موضحا أن "الشرط غير القابل للتراجع" هو أن ترفع أمريكا الحظر كله فعلياً عن إيران وليس على الورق فحسب.

وأضاف خامنئي: "إذا أرادوا أن تعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق، فعلى أمريكا رفع الحظر كله. عندما نتفحص ذلك ونرى مدى صحّته، نعود لنلتزم"، وفقا لما نقله موقعه الإلكتروني.