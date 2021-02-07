شركة طيران إسرائيلية تعلن وصول رحلة ركاب إلى تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

الشرق الأوسط
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شركة طيران إسرائيلية تعلن وصول رحلة ركاب إلى تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "يسرائير" الإسرائيلية عن هبوط طائرة ركاب تابعة لها في مدينة إسطنبول التركية، السبت، لأول مرة منذ 10 سنوات.

ونشرت صفحة طياري الشركة الإسرائيلية على موقع تويتر، مقطع فيديو للحظة الهبوط، وعلقت عليه قائلة: "10 سنوات بدون سفر المسافرين الإسرائيليين إلى تركيا، في هذا الفيديو، تاريخ آخر، طائرة يسرائيل ATR72 تهبط في إسطنبول".

وأظهر موقع "Flight Radar" المختص بحركة الطيران أن الرحلة كانت مجدولة بالفعل بين إسرائيل وإسطنبول، مساء السبت، لكنه لم يكشف موعد وصول الرحلة إلى المدينة التركية.

من جانبه أعاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران نشر المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه بالقول: "لأول مرة منذ عشر سنوات طائرة ركاب إسرائيلية تحط في إسطنبول في تركيا"، حسب قوله.

يذكر أيضا أن حتى كتابة هذا المقال لم يصدر تعليق رسمي تركي على هذه الأنباء.

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