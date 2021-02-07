دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال تلقاه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، التزام بلاده بالعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات أن ملتزمة ببدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان وزير الخارجية الإماراتي قد بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، انفتاح الإمارات التاريخي على إسرائيل والتعاون لحماية الإمارات من التهديدات الإقليمية والعمل معا لتخفيف التوترات ووضع حد للنزاعات، حسب بيان للخارجية الأمريكية.

كما رحب بلينكن وقتها، بالتقدم المحرز في مجال رأب الصدع مع قطر، وشدد على الفرص التي تنتظر الإمارات للمساهمة بشكل أكبر في أن يسود السلام أكثر في الشرق الأوسط.