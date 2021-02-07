الإمارات ترحب بقرار الدنمارك رفع تعليق الرحلات القادمة منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار الدنمارك رفع التعليق المؤقت للرحلات القادمة منها، بداية من يوم الأحد.

كانت السلطات الدنماركية تعليق الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، بسبب فحوص فيروس كورونا التي تُجرى قبل الرحلات الجوية.

وقالت سفيرة الإمارات لدى الدنمارك، فاطمة المزروعي، إن بلادها "تثمن الخطوات التي اتخذتها السلطات الدنماركية لتنفيذ الإجراءات التي تعزز الجهود الدولية الكبيرة لمكافحة جائحة كوفيد -19"، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأضافت السفيرة الإماراتية: "لقد تعاونت السلطات الإماراتية والدنماركية بشكل وثيق في هذا الصدد، وستظل ملتزمة بتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات في المعركة العالمية المشتركة ضد الجائحة".

ووفق البيان، قال سفير الدنمارك لدى الإمارات، فرانز ميلبن: "يسعدني عودة الرحلات الجوية المباشرة من دولة الإمارات إلى الدنمارك. بعد الاتصالات الإيجابية التي جرت على المستوى الوزاري، حيث استجابت دولة الإمارات بشكل سريع للملاحظات الدنماركية مع توفير حل مجد لاستئناف الرحلات الجوية".

واعتبر ميلبن أن "هذه الأوقات عصيبة على النقل الدولي، وهذا واحد من العديد من الأمثلة حول قدرة الحكومات على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم من خلال التعاون والتضامن ومضافرة الجهود".