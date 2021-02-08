نتنياهو يدفع بأنه "غير مذنب" في قضايا الفساد المرفوعة ضده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "غير مذنب" في قضايا الفساد المرفوعة ضده وذلك في جلسة محاكمة في القدس، الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي في تقرير أن الجلسة "استؤنفت صباح اليوم في المحكمة المركزية بأورشليم القدس بحضور نتنياهو ليرد على التهم الموجهة اليه وما اذا كان معترفا بها أم لا".

ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الجلسة عقدت وسط إعلان "حركات الاحتجاج تنظيم مظاهرات مناوئة لرئيس الوزراء خارج منزله وساحة المحكمة"، لافتة إلى أن "نتنياهو دعا أمس أنصاره الى الامتناع عن الوصول الى المحكمة للإعراب عن التضامن معه بسبب الجائحة".

وأشار التقرير إلى أنه "تم انشاء حواجز في جميع الشوارع المؤدية الى المحكمة، وقامت الشرطة بتكثيف قواتها في محيط المحكمة.. وتظاهر عشرات الأشخاص ضد المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في العاصمة".