أردوغان: سنهبط على القمر في 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستهبط على القمر في العام 2023 بالتزامن مع مئوية الجمهورية التركية، وذلك ضمن أهداف برنامج الفضاء التركي.

جاء ذلك في استعراض لأهداف برنامج الفضاء التركي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال أردوغان: "هدفنا الأول والأهم في برنامج الفضاء الوطني تحقيق أول تماس مع القمر في مئوية جمهوريتنا 2023.. الهدف الثاني لبرنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث".

وتابع قائلا: "هدفنا في المرحلة الثالثة من برنامج الفضاء الوطني، تطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا.. الهدف الرابع هو ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية).. هدفنا الخامس من البرنامج هو زيادة كفاءتنا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم "طقس الفضاء" أو الأرصاد الجوية للفضاء".

وأضاف: "الهدف السادس يتمثل في الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.. هدفنا السابع تطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا بشكل أكبر.. الهدف الثامن هو تأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفض.. هدفنا التاسع تطوير مواردنا البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء.. هدفنا العاشر والأخير إرسال مواطن تركي إلى الفضاء".