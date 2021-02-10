دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها يوم الأربعاء، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها في 2018.

وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".

ونشرت لينا صورة تجمعها مع لجين خلال اتصال عبر الفيديو.

Loujain is at home !!!!!! تم الافراج عن لجين https://t.co/fqug9VK6Mj

ومثلها كتبت الشقيقة الثانية "علياء": "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي"، في معرض إعرابها عن فرحها بإطلاق سراح "لجين".

يممممممممممممممممممه ماااااااامممممماااا احلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي 💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ولجين، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة. وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.

وفي مايو أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

ويوم الثلاثاء الماضي، رفضت محكمة الاستئناف السعودية، الاستئناف المقدم من لجين على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن، حسبما أعلنت أسرة لجين الهذلول.