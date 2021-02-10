دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- علَقت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على نبأ إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، الأربعاء، بعد مرور ما يزيد عن 1000 يوم على احتجازها.

وكتبت خديجة جينكز سلسلة من التغريدات في حسابها عبر تويتر، قائلة إنه "أجمل خبر سمعته اليوم #لجين_الهذلول تم افراج عنه".

أجمل خبر سمعته اليوم #لجين_الهذلول تم افراج عنه ..

وأضافت جينكز: "قائلة "يا ليت لو لم يقتلوا جمال وأفرح مثل أسرة لجين اليوم".

يا ليت لو لم يقتلوا #جمال و افرح مثل أسرة لجين اليوم

مبارك علينا وعليكم جميعا 🌹🌹 https://t.co/AxEyG7gxrh

كانت أسرة لجين الهذلول إطلاق سراحها، مساء الأربعاء، وأنها متواجدة في بيتها بالمملكة حاليًا.

ولجين، 31 عامًا، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة.

وألقي القبض عليها للمرة الأولى، في 2014، لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء قيادة السيارة.

وفي مايو/أيار 2018، اُعتقلت لجين الهذلول ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية.

وأصدر القضاء السعودي حكمه، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

والثلاثاء الماضي، رفضت محكمة الاستئناف السعودية، الاستئناف المقدم من لجين على قرار محكمة الجنايات بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن، حسبما أعلنت أسرة لجين الهذلول.