شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

بايدن استهل تصريحاته في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، بالتعليق على إطلاق سراح لجين الهذلول من السجن.

وقال للصحفيين: "لدي بعض الأخبار المرحب بها بأن الحكومة السعودية قد أفرجت عن شخصية حقوقية بارزة، لجين الهذلول - عفوا يا الهذلول من السجن. كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة وكان إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق أن الهذلول، 31 عامًا، قد تم اعتقالها في مايو/أيار 2018، ضمن حملة استهدف معارضين معروفين لقانون المملكة الذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين، الذي يمنع النساء من القيادة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض - محكمة الإرهاب - على الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، بما في ذلك حبس لمدة عامين و10 أشهر مع وقف التنفيذ، وفقًا لبيان أصدرته عائلتها آنذاك.

ومع الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز بالفعل، مهد الحكم الطريق لإطلاق سراح الهذلول يوم الأربعاء.

وفي الشهر نفسه، علَق مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان على حكم الهذلول، قائلا "إن الحكم على لجين الهذلول لمجرد ممارسة حقوقها العالمية أمر غير عادل ومثير للقلق. كما قلنا، ستقف إدارة بايدن/هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت".

ويوم الأربعاء، وصف سوليفان إطلاق سراح الهذلول بأنه "شيء جيد"، حسبما كتب في تغريدة عبر حسابه في تويتر.