أول تغريدة من أنور قرقاش بعد خروجه من الخارجية الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية، سلسة تغريدات بعد خروجه من منصبه عقب تعديل وزاري مصغر، أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء.

أحمدالله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز. نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين. نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أنّ خدمة الوطن شرفٌ وواجب. وأحمده سبحانه تعالى على ذلك.

وقال قرقاش في تغريدته: "أحمد الله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز.. نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين.. نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أنّ خدمة الوطن شرفٌ وواجب.. وأحمده سبحانه تعالى على ذلك".

أتقدّم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم. ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع.

وتابع قرقاش في تغريدة منفصلة: "أتقدّم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم.. ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع".

أستاذي مذ كنت طالباً في الجامعة و رفيق الدرب في الخارجية ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقي النبيل.. شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية وشكراً لكل شيء علمتني إياه سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق @AnwarGargash

وكان الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي قد نشر تغريدة ذاكرة قرقاش، قال فيها: "أستاذي مذ كنت طالباً في الجامعة و رفيق الدرب في الخارجية.. ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقي النبيل.. شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية.. وشكراً لكل شيء علمتني إياه.. سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق".