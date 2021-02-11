أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت 3.6 جرامات من معدن اليورانيوم في منشأة أصفهان، حسبما أعلن المتحدث باسم الوكالة فريدريك دال.

وقال المتحدث، في بيان، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أبلغ الدول الأعضاء يوم الأربعاء أن الوكالة تحققت في 8 فبراير/شباط من أن إيران أنتجت 3.6 جرامات من معدن اليورانيوم في في مصنع تصنيع ألواح الوقود الإيرانية في منشآتها بأصفهان.

وكان تقرير غروسي يدور حول التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير الإيرانية بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من هدف طهران المُعلن لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران.

ومنذ 2019، خفضت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في مارس/أذار 2015، ردًا على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في مايو/أيار 2018، وفرض واشنطن عقوبات على طهران.

وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأطراف في الاتفاق، عن قلقها من أن إنتاج إيران من معدن اليورانيوم سيكون آثار خطيرة محتملة.