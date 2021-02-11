تداول فيديو احتيال بالسعودية بذريعة "دية الدم" والسلطات ترد

الشرق الأوسط
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لقطة من الفيديو المتداول الذي نشرته الداخلية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية عن قضية يقوم بها مجموعة من الأشخاص عددهم 12 فردا بالتحايل متذرعين بـ"دية الدم".

ونشرت إمارة القصيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية السعودية وجاء فيه: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالتسول وطرق أبواب المنازل والتحايل على المواطنين وطلب مساعدة بحجة أن عليهم دية دم.."

وتابعت الداخلية في المقطع الذي نشرته على صفحتها بسناب شات: "تم رصد 12 شخصا من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة داخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا لغرض.. وتمكن الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة القصيم من القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 16537 ريالا.."

وأضافت: "تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

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لقطة من الفيديو المتداول الذي نشرته الداخلية السعودية
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