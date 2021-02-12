جواد ظريف لـCNN: البرنامج النووي غير قابل للتفاوض وعلى أمريكا الوفاء بوعودها

ما هو تخصيب اليورانيوم؟ وهل اقتربت إيران من صنع قنبلة نووية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حثًت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني - إيران على التوقف "دون تأخير" عن إنتاجها من معدن اليورانيوم، مُتهمة إياها بانتهاك الصفقة و"تقويض فرصة تجديد الدبلوماسية".

وقال بيان مشترك صادر عن الحكومات الثلاث، إنه بموجب الاتفاق أو خطة العمل الشاملة المشتركة "التزمت إيران بعدم الانخراط في إنتاج أو الحصول على معدن اليورانيوم أو إجراء بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا".

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة تحققت من أن إيران أنتجت 3.6 جرامات من معدن اليورانيوم في منشآتها في أصفهان.

وأكد بيان المجموعة الأوروبية "أن إيران ليس لديها مبرر مدني موثوق به لهذه الأنشطة، وهي خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي".

وحثًت المجموعة إيران على وقف هذه الأنشطة دون تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة غير متسقة مع برنامجها النووي.

وخلص البيان إلى أن إيران في تصعيدها لعدم الامتثال بالاتفاق النووي تقوض فرصة تجديد الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل.