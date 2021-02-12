أمير سعودي يرد على احتفالات وتصريحات بعد "خروج فتاة سعودية من السجن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على احتفالات وتصريحات بسبب خروج فتاة سعودية من السجن بعد انقضاء فترة الحكم، دون أن يسميها.

احتفلوا وخرجت التصريحات من هنا وهناك بسبب خروج فتاة سعودية من السجن بعد انقضاء فترة الحكم عليها لكنهم تجاهلوا مئات النساء بل الآلاف من المعتقلات في سجون سوريا والعراق واسرائيل وحتى في دولهم وتجاهلوا الإعتداءات ضد النساء التي مارسوها جنودهم في عدة دول وأفراد شرطتهم في بلادهم

جاء ذلك في تغريدة للأمير سطام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "احتفلوا وخرجت التصريحات من هنا وهناك بسبب خروج فتاة سعودية من السجن بعد انقضاء فترة الحكم عليها لكنهم تجاهلوا مئات النساء بل الآلاف من المعتقلات في سجون سوريا والعراق واسرائيل وحتى في دولهم وتجاهلوا الاعتداءات ضد النساء التي مارسوها جنودهم في عدة دول وأفراد شرطتهم في بلادهم".

1️⃣ محاولة صنع الأبطال الوهميين التي يقوم بها الغرب لبعض الشخصيات تهدف إلى اختراق المجتمعات من الناحية الفكرية والتأثير عليهم من الناحية الدينية وليس كما يدعون فمن يتابع يجد التضخيم الكبير في هذه الحالات كأنهم مناضلين وهم في الحقيقة لم يضيفوا شيء للمجتمع ومنبوذين أيضا

وفي سلسلة تغريدات سبقت هذه التغريدة بنحو ساعتين، قال الأمير سطام: "محاولة صنع الأبطال الوهميين التي يقوم بها الغرب لبعض الشخصيات تهدف إلى اختراق المجتمعات من الناحية الفكرية والتأثير عليهم من الناحية الدينية وليس كما يدعون فمن يتابع يجد التضخيم الكبير في هذه الحالات كأنهم مناضلين وهم في الحقيقة لم يضيفوا شيء للمجتمع ومنبوذين أيضا".

2️⃣ فلو كانوا صادقين بحقوق الإنسان كما يدعون فأين هم عن الإنسان الذي يقتل ويشرد في دول أفريقيا وأسيا وأين هم عن تجنيد الأطفال في النزاعات لكننا نجد منهم مواقف مخزية إذ أنهم قد يتحالفون مع هذه الدول طمعاً بثرواتها, في النهاية علموا أنفسكم ما تتحدثوا عنه وكفاكم كذباً ونفاقاً

وتابع قائلا: "فلو كانوا صادقين بحقوق الإنسان كما يدعون فأين هم عن الإنسان الذي يقتل ويشرد في دول أفريقيا وأسيا وأين هم عن تجنيد الأطفال في النزاعات لكننا نجد منهم مواقف مخزية إذ أنهم قد يتحالفون مع هذه الدول طمعاً بثرواتها، في النهاية علموا أنفسكم ما تتحدثوا عنه وكفاكم كذباً ونفاقاً".

3️⃣ نحن بحمد الله قد منحت المرأة كامل حقوقها ونراها في أعلى المناصب تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن, لكن نجد أن الغرب مازال يتحدث عن المرأة لأن ما يقومون به في الأصل لا علاقة له بالمرأة بل إنهم يسعون من أجل إدخال أفكار شاذة تتصادم مع الدين والمجتمع والعادات والتقاليد

وأضاف: "نحن بحمد الله قد منحت المرأة كامل حقوقها ونراها في أعلى المناصب تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن، لكن نجد أن الغرب مازال يتحدث عن المرأة لأن ما يقومون به في الأصل لا علاقة له بالمرأة بل إنهم يسعون من أجل إدخال أفكار شاذة تتصادم مع الدين والمجتمع والعادات والتقاليد".