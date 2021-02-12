أمير سعودي يرد على احتفالات وتصريحات بعد "خروج فتاة سعودية من السجن"

الشرق الأوسط
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العاصمة السعودية، الرياض (صورة تعبيرية)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على احتفالات وتصريحات بسبب خروج فتاة سعودية من السجن بعد انقضاء فترة الحكم، دون أن يسميها.

جاء ذلك في تغريدة للأمير سطام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "احتفلوا وخرجت التصريحات من هنا وهناك بسبب خروج فتاة سعودية من السجن بعد انقضاء فترة الحكم عليها لكنهم تجاهلوا مئات النساء بل الآلاف من المعتقلات في سجون سوريا والعراق واسرائيل وحتى في دولهم وتجاهلوا الاعتداءات ضد النساء التي مارسوها جنودهم في عدة دول وأفراد شرطتهم في بلادهم".

وفي سلسلة تغريدات سبقت هذه التغريدة بنحو ساعتين، قال الأمير سطام: "محاولة صنع الأبطال الوهميين التي يقوم بها الغرب لبعض الشخصيات تهدف إلى اختراق المجتمعات من الناحية الفكرية والتأثير عليهم من الناحية الدينية وليس كما يدعون فمن يتابع يجد التضخيم الكبير في هذه الحالات كأنهم مناضلين وهم في الحقيقة لم يضيفوا شيء للمجتمع ومنبوذين أيضا".

وتابع قائلا: "فلو كانوا صادقين بحقوق الإنسان كما يدعون فأين هم عن الإنسان الذي يقتل ويشرد في دول أفريقيا وأسيا وأين هم عن تجنيد الأطفال في النزاعات لكننا نجد منهم مواقف مخزية إذ أنهم قد يتحالفون مع هذه الدول طمعاً بثرواتها، في النهاية علموا أنفسكم ما تتحدثوا عنه وكفاكم كذباً ونفاقاً".

وأضاف: "نحن بحمد الله قد منحت المرأة كامل حقوقها ونراها في أعلى المناصب تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن، لكن نجد أن الغرب مازال يتحدث عن المرأة لأن ما يقومون به في الأصل لا علاقة له بالمرأة بل إنهم يسعون من أجل إدخال أفكار شاذة تتصادم مع الدين والمجتمع والعادات والتقاليد".

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العاصمة السعودية، الرياض (صورة تعبيرية)
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