هجوم على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.. فكيف جاءت ردود الفعل

الشرق الأوسط
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هجوم على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.. فكيف جاءت ردود الفعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه عدد من المغردين السعوديين هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لإطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.

وقال منئر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في تسمية أردوغان 2021 الحاج بكتاش ولي تأكيد على أن اردوغان وخامنئي يشتركان في الحقد على العرب من بابين باب العرق وباب العقيدة!"، حسب قوله.

وأضاف قائلا: "أقول للعرب الذين يقاتلون تحت راية ايران أو راية تركيا في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق أنكم إن قاتلتم تحت راية تركية فالمصلحة فارسية والعكس صحيح"، حسب تعبيره.

وكانت قد أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن الرئيس التركي أطلق اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021، تكريما للشخصية الصوفية البارزة.

وعلق الكاتب الصحفي، خالد الزعتر على هذه التسمية قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تسمية أردوغان للعام 2021 بإسم الحاج بكتاش ولي ؤكد المؤكد بأن إيران وتركيا وجهان لعملة واحدة ، المضحك انه كان الإخوانجية ومخلفات الصحوة ينادون في وقت سابق بالتحالف مع تركيا في مواجهة إيران"، حسب قوله.

يذكر أن الحاج بكتاش ولي من أكبر المتصوفين وقد كان من أبرز الفلاسفة وهو من أتباع علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد.

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