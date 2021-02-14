الأحد ،

نشر الأحد ، 14 فبراير / شباط 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، الأحد، تسمية أول سفير لها في إسرائيل. وأدى محمد محمود الخاجة يمين توليه المنصب أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في حسابه عبر تويتر، صورة للحظة أداء الخاجة اليمين أمام الشيخ محمد بن راشد.

في حين كتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الشؤون الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، إن الخاجة تم تعيينه سفيرًا للإمارات في إسرائيل.

HE Mohamed Mahmoud Al Khaja appointed as UAE Ambassador to Israel 🇦🇪 🇮🇱 https://t.co/XKwVXTeCjM

يأتي هذا في وقت قالت وكالة الأنباء الرسمية (وام) إن الخارجة أدى اليمين القانونية في قصر الوطن بأبوظبي.

وتمنى الشيخ محمد بن راشد للسفير محمد الخاجة "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا ودولة اسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة"، حسبما أوردت "وام".