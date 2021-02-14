دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت قطر وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، اتفاقا لفتح مكاتب بعثة قطر وممثليتها العسكرية، في داخل مقر قيادة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقال البيان إن فتح مكاتب لبعثة قطر داخل مقر حلف الناتو من شأنه المساهمة "في استمرارية وتدعيم هذه العلاقات مع الحلف والدول الأعضاء فيه".

وأوضح بيان الخارجية القطرية أن البعثة ستعمل على "تسهيل عملية التواصل المباشر معها وتكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف، وتعزز حضور دولة قطر داخل المنظمة ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية".

وأشار البيان إلى أن افتتاح مكتب لقطر في مقر الناتو يأتي تنفيذًا لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون وتتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات التي ارتقت إلى مستوى الشراكة بين قطر والحلف.

ووقع على الاتفاق رئيس البعثة القطرية عبد الرحمن بن محمد الخليفي، فيما وقعت عن الحلف ميروسلاوا بوريتشكا، المسؤول المالي لحلف الناتو، ومارتن فيرسنيل نائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية.