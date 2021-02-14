دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لمدة 20 يوما، وذلك مع وجود مؤشرات على ازدياد أعداد الحالات في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن تمديد تطبيق الإجراءات يأتي في ظل وجود مؤشرات على ارتفاع المنحنى اوبائي والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الإجراءات التي مُددت: ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسزق والصالات والمراكز الرياضية، وفقا ما نقلته واس عن المصدر.

وضمت الإجراءات أيضا تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وحصر الخخدمات بالخارجية منها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية,