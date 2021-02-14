دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت السلطات السعودية، الأحد، عن ضبط تشكيل عصابي أدانته في اتهامات تتعلق بتهريب عشرات الملايين من العملة المحلية (الريال) وكميات الذهب إلى خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النيابة العامة قولها إنه "تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج".

وقالت النيابة، في بيان لها، "إن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64 مليونًا و860 ألف ريال (17 مليون دولار)، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوجرامًا.

وأشارت النيابة السعودية إلى صدور أحكام نهائية في حق المتهمين تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، وذلك بعد تحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة.

وكما صادرت السلطات ما يزيد عن مليون ريال (قرابة 500 ألف دولار) كان مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

في حين حُكم على المتهمين المواطنين المشاركين الجريمة بالمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم.