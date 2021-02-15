دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لأمريكا، الإثنين، بسبب دعمها لحزب العمال الكردستاني، بعد عثور الجيش التركي على 13 مواطنا قالت إنقرة إنهم قُتلوا على يد الحزب في منطقة غارا شمالي العراق.

وقال أردوغان في تعقيبه على الحادثة: "لا يوجد تنظيم إرهابي أو بيادق لقوات أخرى تستطيع الوقوف بوجه الجيش التركي الذي يزداد قوة عاما بعد عام".

وتابع الرئيس التركي موجها خطابه لدول وصفتها وكالة الأناضول الرسمية التركية بـ"الغربية" قائلا: "إن كنتم تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب الإرهابيين"، في إشارة إلى دعم واشنطن وعدد من الدول الأوروبية لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف أردوغان قائلا: "كل من يقدم الدعم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية أو يؤيدها أو يتعاطف معها يداه ملطخة بدماء المواطنين الأتراك الـ13 الذين قُتلوا في "غارا""، على حد تعبيره.

ووجه الرئيس التركي سهام انتقاده لأمريكا بشكل مباشر قائلا: "كنتم تزعمون أنكم لا تقفون بجانب "بي كا كا" و "ي ب ك" و "ب ي د"، لا شك بأنكم تدعمونهم وتساندونهم"، حسب قوله.

ووضع أردوغان الدول المعنية أمام خيارين قائلا: "منذ الآن الجميع أمام مفترق طريق، إما السير جنبا إلى جنب مع تركيا ويتخذ موقفا ضد الإرهاب دون قيد أو شرط، وإما أن يكون شريكا في جرائم المنظمة الإرهابية"، على حد تعبيره.

وكانت قد عثرت القوات التركية على 13 مواطنا قالت أنقرة إنهم قتلوا على يد حزب العمال في منطقة غارا بالعراق، وذلك أثناء مداهمة نفذها الجيش التركي ضمن عملية "مخلب النسر 2" التي أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاءها في مطلع الأسبوع الجاري.