هنية يوجه رسالتين إلى أمير قطر ورئيس تركيا حول نتائج "حوار القاهرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رسالتين إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول التفاصيل المتعلقة بمسار ونتائج "حوار القاهرة"، إذ تعد قطر وتركيا من الدول الضامنة للاتفاق الفلسطيني إلى جانب مصر وروسيا.

وأكد هنية على "قرار حماس المضي قدمًا في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني"، وفقا لما نقله موقع حركة "حماس".

وأشار هنية في رسالتيه إلى الدور المأمول من قطر وتركيا "متمثلًا في ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع، وكذلك الضغط من خلال العلاقات بالمجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة".

ودعا هنية تركيا وقطر إلى "المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات ٢٠٠٦ والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".

وقال هنية إن "حركة حماس ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني".