دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد علاء مبارك مجددا على تصريحات النائب والكاتب الصحفي، مصطفى بكري، حول دور الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مشيرا إلى أن الثاني لم يطلع على حيثيات محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشأن القرار رقم 27 الصادر في عام 1990، ومطالبا إياه بالكف عن "تزوير التاريخ".

وقال مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصرى اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديداً...."، على حد قوله.

عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصرى اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديداً....

ونشر نجل الرئيس المصري الأسبق نسخة من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 ينيو/حزيران من عام 2016 وسلط الضوء على جملة منه تشير إلى أن القرار الصادر عام 1990 حدد "خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، وحسب عرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير"، وفق النسخة التي نشرها علاء مبارك.

ذكر حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢١ يونيو ٢٠١٦ نصاً.. https://t.co/ciWlQ2OMna

وأبرز نجل الرئيس المصري نصا آخر يحمل جملة: "وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻋﺘﺒﺎر اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه ﯾﻔﺘﻘﺪ الاساس اﻟﻘﺎﻧﻮنى اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷوراق"، حسب النص.

"وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ https://t.co/NeJXqt7d53

ونشر مبارك تغريدة أخرى قال فيها: " أستاذ مصطفى بكرى... كفى تحريفاً و تزويراً للتاريخ..."، على حد تعبيره.

أستاذ مصطفى بكرى... كفى تحريفاً و تزويراً للتاريخ...

وكان قد ذكر بكري في تصريحات خص بها موقع CNN بالعربية أن الرئيس المصري الأسبق هو من أصدر قرار إخراج الجزيرتين من السيادة المصرية بالقرار الصادر عام 1990، وزود الموقع بصور لمستندات قال إنها تثبت ذلك.

وفي وقت سابق، هاجم علاء مبارك النائب المصري بعد تصريحات أدلى لموقع مصري حول القضية نفسها وقال في تغريدة له: "صاحب قرار !! شوف ازاي فعلاً ! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ و رئيس قسم فى ال .....لا مؤاخذة يعني"، حسب قوله.

ورفض بكري في تصريحاته لـCNN الرد على علاء مشيرا إلى أنه يحترم حضوره وشقيقه جمال لعزاء والدته.