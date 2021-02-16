شاهد.. انفجارات تهز أربيل مع إطلاق صواريخ باتجاه المطار

(CNN)-- أطلقت عدة صواريخ باتجاه مدينة أربيل شمال العراق في حوالي الساعة 9:30 من مساء الإثنين، بالتوقيت المحلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن أحد الصواريخ سقط قرب نقطة تمركز لقوات التحالف الدولي حول مطار أربيل، وأسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة جندي أمريكي و5 متعاقدين.

ودعت الحكومة الإقليمية لكردستان العراق السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم مع تحقيق السلطات في الحادث. فيما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالهجوم.

من المتوقع أن تكون أربيل، التي تقع في إقليم كردستان شبه المستقل وتستضيف قوات أمريكية، واحدة من عدة مدن يزورها البابا فرانسيس في أوائل مارس في رحلة تاريخية إلى العراق.