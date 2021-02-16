الجيش الإسرائيلي يطالب "ويكيبيديا" بتغيير وصف حزب الله على صفحتها

آثار القذائف الإسرائيلية بعد عملية حزب الله في أفيميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خاطب الجيش الإسرائيلي موسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة مطالبا إياها بتحديث توصيف حزب الله اللبناني من "حزب سياسي" إلى منظمة إرهابية.

ونشرت الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "حزب الله أكثر من مجرد حزب سياسي ومجموعة مسلحة".

وتابع الجيش الإسرائيلي في التغريدة نفسها قائلا: "منذ تأسيسه عام 1982 أصبح حزب الله مصنفا دوليا كمنظمة إرهابية من جانب دول منذ منها...".

ونشر الجيش أعلام عدد من الدول التي صنفت الحزب منظمة إرهابية وهي الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبريطانيا وهولندا وألمانيا والأرجنتين وباراغواي واليابان وإسرائيل وكندا والإكوادور وكولومبيا والبحرين.

ووجه الجيش الإسرائيلي طلبا للموسوعة قائلا: "حان الوقت لتحديث المعلومات"، مرفقا تغريدته بصورة من ويكيبيديا تُظهر وصف الحزب بـ"الحزب السياسي والمجموعة المسلحة".

Hezbollah is much more than a “political party and militant group”. Since its foundation in 1982, Hezbollah has become globally recognized as a terrorist organization by nations including: 🇺🇸🇬🇧🇸🇦🇳🇱🇩🇪🇦🇷🇵🇾🇯🇵🇮🇱🇨🇦🇨🇴🇧🇭🇱🇹 @Wikipedia, it's time for an update. https://t.co/n1APWBfO4b

يذكر أن إسرائيل كانت قد خاضت حربا واسعة ضد حزب الله عام 2006 ويعود الصراع بين الطرفين إلى تسعينيات القرن الماضي، وتتهم إسرائيل حزب الله بالولاء المطلق لإيران وتطبيق أجندتها في لبنان واستهداف المدنيين في الداخل الإسرائيلي.