دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كتبت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الأربعاء، أول تغريدة لها منذ سنوات عبر حسابها في تويتر، بعد إطلاق سراحها.

وغردت لجين، قائلة: "أعود بقلب ملييء بالامتنان، لكنه مصاب بكدمات من 1001 خيبة أمل".

والرقم 1001 هو عدد الأيام التي أمضتها لجين في داخل السجون السعودية منذ اعتقالها في 2018.

Returning with a heart full of gratitude, but bruised from 1001 disappointments. https://t.co/CsM79OLDzb

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/شباط الجاري.

ولجين ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، واُعتقلت في مايو/أيار 2018، ضمن حملة اعتقالات طالت ناشطين.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قالت شقيقتا الناشطة، علياء ولينا الهذلول، الخميس، إنها لم تحصل على حريتها بعد. وأوضحت الشقيقتان أن لجين ممنوعة من السفر خارج السعودية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى أن إطلاق سراحها مشروط وستظل تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وقالت علياء إنها "سعيدة جدا" لرؤية لجين "قوية كما تعودت عليها"، وأضافت: "هذه لجين التي أعرفها وأنا فخورة بها وبقدرتها على الحفاظ على آمالها عالية"، فيما قالت لينا إن لجين ستواصل البحث عن العدالة وإثبات تعرضها للتعذيب خلال سجنها.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.