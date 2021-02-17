أكثر من 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدر برنامج الأغذية العالمي أن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أن سنوات من الصراع أثرت على الحياة والحالة الصحية للسوريين خاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار برنامج الأغذية العالمي، في تقرير له، إلى سوريا "تعيش في ظل الأعمال العدائية واسعة النطاق والنزوح الجماعي عبر المحافظات الشمالية، إلى جانب الانكماش الاقتصادي الحاد، وهذا قاد إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض سعر الصرف غير الرسمي إلى زيادة صعوبة حصول الأسر والعائلات على الغذاء والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وإعادة بناء حياتهم".

إليكم أهم المعلومات عن حالة البلاد والمبالغ المطلوبة لتلبية احتياجات الاسر حسب برنامج الأغذية العالمي التابع لأمم المتحدة: