دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر اعتبارا من الخميس 18 فبراير/ شباط، استنادا إلى المادة 106 من الدستور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وبحسب الدستور الكويتي، تنص المادة 106 على أنه "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وجاء ذلك في أعقاب مواجهة بين مجلس الأمة والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تأييد أغلبية أعضاء المجلس اقتراحا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح. وفي 24 يناير، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، اعتبر الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد أن "الديمقراطية تكون عبئا وليس إنجازا" في بعض الظروف. وقال الحمد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بصراحة، وبدون زعل من أهلنا في الكويت، ديمقراطية على النمط الكويتي، نحن بغنى عنها".

وأضاف الحمد أن "السعودية والإمارات وعُمان يحققون إنجازات دون ديمقراطية زائفة"، وتابع بالقول: "أحيانا، وفي ظروف تاريخية معينة، تكون الديمقراطية عبئا وليس إنجازا"، على حد تعبيره. بينما أثارت تغريدته انتقادات من العديد من المغردين الكويتيين.