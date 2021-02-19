(CNN)— قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، الجمعة، إن الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، "تتلقى الرعاية في منزل العائلة".

وأفادت السفارة الإماراتية، في بيان وصل لشبكة CNN أنها تحمل رسالة من عائلة الشيخة لطيفة، جاء فيها أنه "ردًا على التقارير الإعلامية المتعلقة بالشيخة لطيفة، نود أن نشكر أولئك الذين عبروا عن قلقهم على سلامتها، رغم ن التغطية لا تعكس بالتأكيد الموقف الفعلي".

وأكدت العائلة ان الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من عائلتها وأخصائيي الطب".

وأضافت الرسالة أن الشيخة لطيفة "مستمرة في التحسن، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

بيان السفارة الإماراتية يأتي بعد نشر شبكة BBC فيلم وثائقي، تضمن مقاطع فيديو للشيخة لطيفة تقول إنها رهن الاحتجاز في "فيلا تحولت إلى سجن".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد لديه ابنة أخرى تحمل اسم لطيفة أيضا، وتتولى منصب رئيسة هيئة الثقافة والفنون

ويوم الأربعاء، أكدت الأمم المتحدة أنها ستطرح "التطورات الجديدة" للقضية مع الإمارات، حسبما قال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان لشبكة CNN.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن " قلق" حكومته تجاه وضع الشيخة لطيفة.

ومثله، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في لقاء على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "هذه صور محزنة للغاية... وأعتقد أنها مقلقة. نحن دائما نثير قضايا حقوق الإنسان مع جميع شركائنا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة"، في معرض تعليقه على فيلم BBC الوثائقي.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد صرح، الثلاثاء، بأن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تدرس التقرير الذي يفيد بأن الشيخة لطيفة محتجزة.